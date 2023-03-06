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بعد تألقهم في دوري روشن

وليد الفراج: 7 لاعبين سعوديين يتفوقون على الأجانب

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
وليد الفراج: 7 لاعبين سعوديين يتفوقون على الأجانب
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن هناك 7 لاعبين سعوديين يتمتعون بمهارة كبيرة، ليتفوقوا على عدد من الأجانب في دوري روشن السعودي.

لاعبون سعوديون يتألقون بالدوري

ونشر الفراج عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، صورة ضمت نجم النصر، سلطان الغنام، بجانب 6 لاعبين من الهلال، وهم؛ عبدالله المعيوف، سالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد كنو، سعود عبدالحميد وياسر الشهراني.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وعلق وليد الفراج على الصورة، قائلًا: “7 لاعبين سعوديين أراهم الأكثر جودة ومهارة في الدوري السعودي بين اللاعبين المواطنين بل إنهم يتفوقون على كثير من النجوم الأجانب في ملاعبنا.. شكرًا لمن أمتعونا مع كل قميص”.

لاعبين سعوديين في دوري روشن السعودي

وليد الفراج يُشيد بعدد من المواهب

كما نشر وليد الفراج صورة تضم أبرز اللاعبين السعوديين، وفي مقدمتهم؛ فراس البريكان “الفتح”، عبدالرحمن غريب “النصر، والهلالي سعود عبدالحميد، مشيدًا بالمستوى المميز الذي يُقدمونه.

وقال: “دخلت الكرة السعودية في مرحلة التجديد مع ظهور مواهب متميزة مثل سعود عبدالحميد، نواف الصعدي، فراس البريكان، مصعب الجوير، عبدالله رديف، عبدالرحمن غريب وحسان تمبكتي تعطيك مؤشر للسنوات المقبلة، الجودة ارتفعت وسترتفع أكثر”.

مواهب الكرة السعودية

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