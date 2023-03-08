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استعرضا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
المواطن - واس

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم، مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

حضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

 

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