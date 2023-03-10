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محمد بن سلمان
بعد مشاركته في مواراة الثرى لجثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

ولي العهد يزور قبر أحمد بن سلمان وفهد بن سلمان والأميرة سلطانة السديري

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
ولي العهد يزور قبر أحمد بن سلمان وفهد بن سلمان والأميرة سلطانة السديري
المواطن - فريق التحرير

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قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة قبر الأمير فهد بن سلمان والأمير أحمد بن سلمان والأميرة سلطانة السديري رحمهم الله، بعد مشاركته في مواراة الثرى لجثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز.

ونشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان- مسك، بدر العساكر على حسابه بموقع “تويتر”، صورًا خلال زيارة ولي العهد لقبر الأمير فهد بن سلمان والأمير أحمد بن سلمان والأميرة سلطانة السديري رحمهم الله.

وفي وقت سابق، أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة الجمعة اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمها الله.

كما أدى الصلاة مع سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وأبناء الفقيدة- رحمها الله- صاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

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