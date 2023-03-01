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ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون مع رئيس أريتريا

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون مع رئيس أريتريا
المواطن - واس

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك ، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.

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