ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له.

معرض إكسبو 2030

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030.

حضر الاستقبال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب السيد ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.