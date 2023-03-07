ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030 احذروا من الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف متظاهرون يهاجمون مركزًا للشرطة الأمريكية واعتقال 35 شخصًا زوج من حيتان الأوركا يلتهمان 17 سمكة قرش دفعة واحدة تشخيص المرضى بالبحث في الإنترنت من أكبر الأخطاء مجموعة فريدة من التوابل عمرها أكثر من 500 عام كوريا الشمالية لواشنطن: أي إجراء ضد أسلحتنا سنعتبره إعلانًا للحرب وزير الثقافة: التربية والثقافة والعلوم بداية الانطلاقة نحو الازدهار الدفاع الدنماركية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك انطلاق المنتدى الدولي للترفيه اليوم بمشاركة 45 متحدثًا
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030.
حضر الاستقبال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.
فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب السيد ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.