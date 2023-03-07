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ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له.

معرض إكسبو 2030

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030.

حضر الاستقبال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب السيد ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

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