Icon

آرسنال ينفرد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم Icon ضبط عصابة هوغ بول في مصر Icon العدالة يفجر مفاجأة ويهزم الشباب في عقر داره Icon الإغاثة السعودية تلبي نداء الشعب الأوكراني أولًا Icon المريسل مندهشًا: سعر تذكرة مباراة الاتحاد والنصر يصل إلى 100 ريال ! Icon رقم مخيف لعدد الزلازل في تركيا منذ 6 فبراير Icon ولي العهد يستقبل رئيس موزمبيق ويبحثان العلاقات الثنائية Icon منتزهات الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة Icon توتنهام هوتسبير يتعثر أمام وولفرهامبتون Icon العثور على المركبة الصينية النائمة في المريخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحثا المسائل ذات الاهتمام المشترك

ولي العهد يستقبل رئيس موزمبيق ويبحثان العلاقات الثنائية

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
ولي العهد يستقبل رئيس موزمبيق ويبحثان العلاقات الثنائية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم، فخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق.

 

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى.

فيما حضر من جانب جمهورية موزمبيق معالي وزير الزراعة والتنمية القروية السيد سلسو إسماعيل كوريا، ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان وموارد المياه السيد كارلوس ألبرتو مسكيتا، ومعالي وزير الشؤون المدنية لمجلس الدولة السيد كونستا نتينو ألبرتو باسلا، ومعالي نائب وزير الخارجية والتعاون مانويل جوزيه غونسالفس، وسفير ومفوض لجمهورية موزمبيق لدى المملكة السيد فيصل فقير قاسم، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والتنمية السيد عامر ميثا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم