ولي العهد يستمع لطلب مواطن استوقفه في عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين

لبى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طلب مواطن استوقفه، خلال حضوره عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين، مساء اليوم الخميس.

مواطن في عزاء "الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين"يستوقف #ولي_العهد.. والأمير يستجيب له ويستمع لطلبه pic.twitter.com/pO7euG9U92 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 2, 2023

وبين مقطع فيديو نشرته قناة العربية، المواطن وهو يتجه نحو ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان يستجيب له ويقف يستمع إليه.

وعزّى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين، حيث وثقت لقطات مصورة حضور ولي العهد إلى مقر العزاء في الشيخ راكان بن حثلين.

صلاة الميت

يذكر أن نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أدى صلاةَ الميت على الشيخ راكان بن فلاح بن سلطان آل حثلين، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الأربعاء.

وقدم الأمير أحمد بن فهد العزاءَ لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عزّ وجل المغفرةَ للفقيد، وأن يلهم ذويه الصبرَ والسلوان.