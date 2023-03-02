وليد الفراج بعد تعادل الهلال والوحدة : دوري روشن مثل البريميرليج ولي العهد يستمع لطلب مواطن استوقفه في عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين ترتيب دوري روشن بعد تعادل الهلال وفوز الطائي والفيحاء أسعار الجراد تتجاوز الـ 700 ريال في سوق بريدة أبل تؤجل تحديث تطبيق للبريد الإلكتروني لحماية الأطفال الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن محو قرية حوارة الفلسطينية حضور ولي العهد عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين الهلال يفقد نقطتين بالتعادل أمام الوحدة بمباراة الأهداف الـ6 إيصال الكهرباء لأكثر من 2800 وحدة سكنية في نمار بالرياض شلل الأطفال يجتاح إسرائيل
لبى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طلب مواطن استوقفه، خلال حضوره عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين، مساء اليوم الخميس.
مواطن في عزاء "الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين"يستوقف #ولي_العهد.. والأمير يستجيب له ويستمع لطلبه pic.twitter.com/pO7euG9U92
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 2, 2023
وبين مقطع فيديو نشرته قناة العربية، المواطن وهو يتجه نحو ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان يستجيب له ويقف يستمع إليه.
وعزّى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين، حيث وثقت لقطات مصورة حضور ولي العهد إلى مقر العزاء في الشيخ راكان بن حثلين.
يذكر أن نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أدى صلاةَ الميت على الشيخ راكان بن فلاح بن سلطان آل حثلين، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الأربعاء.
وقدم الأمير أحمد بن فهد العزاءَ لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عزّ وجل المغفرةَ للفقيد، وأن يلهم ذويه الصبرَ والسلوان.