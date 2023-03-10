ولي العهد يشارك في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز الثرى

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شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله الثرى في مقبرة العود بالرياض.
فيديو | #ولي_العهد يؤدي اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/N0ILV41Bth
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2023
وكان الديوان الملكي قال في بيان له : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.