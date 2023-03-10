ولي العهد يشارك في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز الثرى

شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله الثرى في مقبرة العود بالرياض.

فيديو | #ولي_العهد يؤدي اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/N0ILV41Bth — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2023

وكان الديوان الملكي قال في بيان له : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.