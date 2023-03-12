ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي

يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق المشاريع الهادفة لتعزيز الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية المملكة 2030 والتي كان آخرها الإعلان اليوم عن تأسيس شركة طيران الرياض التي تسعى إلى تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي لتصبح مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية.

تمكين قطاع الطيران

وقطاع الطيران أحد القطاعات الاستراتيجية الـ 13 التي يعمل على إطلاق قدراتها وتعزيز إمكانياتها محليًا، مما يسهم في تمكين تلك القطاعات، وبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي، ويسهم بالمحصلة في تنويع الاقتصاد ومصادر دخل المملكة.

ويأتي تأسيس طيران الرياض ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة ودعم تنويع الاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن تسهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

توسيع العمليات التشغيلية

وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستساهم خبرات الصندوق الاستثمارية، بقيادة ولي العهد في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الطيران.

كما سيسهم إطلاق “طيران الرياض” في إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران، عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامنًا مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي.