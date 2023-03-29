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بعد رحيله عن الأخضر

ياسر الشهراني لرينارد: تعلمنا الكثير منك

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
ياسر الشهراني لرينارد: تعلمنا الكثير منك
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني على توديع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، متمنيًا له التوفيق في حياته.

ياسر الشهراني يودع رينارد

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن موافقته على استقالة رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

ونشر ياسر الشهراني عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، اليوم الأربعاء، صورة له مع رينارد خلال أحد تدريبات الأخضر، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

ياسر الشهراني ورينارد
الشهراني ورينارد

وعلق ياسر الشهراني قائلًا: “شكرًا على كل ما فعلته من أجلنا وللكادر الفني أيضًا، لقد تعلمنا الكثير منك، وأتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك.. شكرًا مستر”.

ويغيب ياسر الشهراني عن المشاركة في المباريات، منذ الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، وأجرى عمليتان جراحيتان في البنكرياس والوجه.

ياسر الشهراني
الشهراني

أبرز أرقام رينارد

وكان رينارد قد تولى تدريب الأخضر في يوليو 2019، وقاد المنتخب في 21 مباراة رسمية، نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات، وسجل 37 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

ولعب الأخضر مع رينارد 15 مباراة ودية، ولكنه لم يحقق نتائج جيدة، حيث إنه اكتفى بتحقيق الفوز 3 مرات فقط، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، كان آخرها ضد بوليفيا بالأمس بهدفين مقابل هدف.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT
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