ياسر المسحل: لا نستطيع إجبار رينارد على البقاء وسنختار خليفته بعد نهاية الموسم

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كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كواليس رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة المنتخب السعودي الأول بعد نهاية مباراة بوليفيا الودية.
ياسر المسحل: رينارد وصله عرض من الاتحاد الفرنسي ولم يرد رفضه ولا نستطيع اجبار أحد على الاستمرار.
#SSC pic.twitter.com/2d19SmoWgv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023
وتحدث المسحل لـ قناة SSC قائلًا: “المدرب الفرنسي كان وصله عرض من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، نتوجه بالشكر له فقد ساهم في صعود الأخضر من التصنيف رقم 70 إلى التصنيف رقم في الفيفا، ولا نستطيع إجباره على البقاء”.
وأضاف المسحل: “رينارد كان أبلغني برغبته في الرحيل عن الأخضر قبل 4 أيام من بدء معسكر جدة، وطلبت منه التفكير جيدًا قبل أن يتخذ قراره النهائي وهو أبلغني بأنه مُصر على الرحيل”.
وواصل المسحل: “في يونيو المقبل سنمنح لاعبي الأخضر الأول راحة من أيام الفيفا لأن وقتها سيكون معسكر للمنتخب السعودي الأولمبي، وبالنسبة لـ خليفة المدرب الفرنسي حتى الآن لا يوجد اسم بارز ومُرشح، وسوف نأخذ وقتنا في اختيار بديل المدرب الفرنسي، بعد نهاية الموسم الحالي سنعلن عن المدرب الجديد بعد التوصل للاسم المناسب”.
وتابع رئيس اتحاد القدم السعودي: “الاستحقاق الرسمي للمنتخب السعودي سيبدأ في نوفمبر المقبل ثم نبدأ منافسات كأس أمم آسيا 2023 في يناير المقبل”.
ياسر المسحل: سنعطي راحة للاعبي المنتخب الأول في التوقف القادم بعد نهاية الموسم
#SSC pic.twitter.com/TD97ADEdy0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023
ياسر المسحل: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اسم لخلافة رينارد
#SSC pic.twitter.com/hZrIQoQdSg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023