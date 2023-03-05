يمني في قبضة الأمن لحيازته 37 ألف قرص خاضع للتداول الطبي

قبضت الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته (37170) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.