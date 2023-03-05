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جرى إيقافه وإحالته لجهة الاختصاص

يمني في قبضة الأمن لحيازته 37 ألف قرص خاضع للتداول الطبي

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
يمني في قبضة الأمن لحيازته 37 ألف قرص خاضع للتداول الطبي
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته (37170) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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