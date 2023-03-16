يمني يضحي بحياته لإنقاذ ابني شقيقه بعد احتجازهما في السيول

ساد الصمت على وافدين يمنيين يدعيان ياسر وسالم الريثي، بعد صدمتهما في حادثة فقدان عمهما الذي حاول إنقاذهما من سيول الريث بمنطقة جازان.

فيديو | بعد صدمتهم بحادثة فقدان عمهم الذي حاول إنقاذهم في سيول الريث بجازان.. الصمت يخيم على ياسر وسالم الريثي وقريبهم يحكي عنهم الحادثة بالتفصيل لـ #الراصد pic.twitter.com/3l7hmiFBee — الراصد (@alraasd) March 16, 2023

تفاصيل الحادثة

وكشف أحد أقرباء الوافد جابر الريثي، خلال لقاء مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، عن تفاصيل فقدان العم البطل الذي أنقذ ابني شقيقه بعد أن جرفهما السيل.

وقال الرجل، إنه يتحدث نيابة عن الشقيقين لصدمتهما لفقدان عمهما جابر الريثي الذي ضحى بحياته لإنقاذهما من سيول الريث.

وأوضح أن السيل احتجز الشقيقين من الجهتين ليسد عليهما الطريق يمينًا ويسارًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة، لافتًا إلى أن الجميع جلسوا لمدة ساعتين في محاولة لإنقاذهما، ثم جاء عمهما جابر الذي نجح في الوصول لهما وأنقذهما إلا أن السيل جرفه هو.

فيما قال سالم إنهم احتجزوا بالسيل لمدة 4 ساعات قبل مجيء العم جابر من مسافة 600 متر، حيث لا يزال البحث جاريًا عنه.