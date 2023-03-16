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جلسوا في المياه لمدة 4 ساعات

يمني يضحي بحياته لإنقاذ ابني شقيقه بعد احتجازهما في السيول

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
يمني يضحي بحياته لإنقاذ ابني شقيقه بعد احتجازهما في السيول
المواطن - فريق التحرير

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ساد الصمت على وافدين يمنيين يدعيان ياسر وسالم الريثي، بعد صدمتهما في حادثة فقدان عمهما الذي حاول إنقاذهما من سيول الريث بمنطقة جازان.

تفاصيل الحادثة

وكشف أحد أقرباء الوافد جابر الريثي، خلال لقاء مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، عن تفاصيل فقدان العم البطل الذي أنقذ ابني شقيقه بعد أن جرفهما السيل.

وقال الرجل، إنه يتحدث نيابة عن الشقيقين لصدمتهما لفقدان عمهما جابر الريثي الذي ضحى بحياته لإنقاذهما من سيول الريث.

وأوضح أن السيل احتجز الشقيقين من الجهتين ليسد عليهما الطريق يمينًا ويسارًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة، لافتًا إلى أن الجميع جلسوا لمدة ساعتين في محاولة لإنقاذهما، ثم جاء عمهما جابر الذي نجح في الوصول لهما وأنقذهما إلا أن السيل جرفه هو.

فيما قال سالم إنهم احتجزوا بالسيل لمدة 4 ساعات قبل مجيء العم جابر من مسافة 600 متر، حيث لا يزال البحث جاريًا عنه.

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