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متحدثًا عن قضية اللاعب المغربي مع النادي

يوسف خميس: النصر هو من صنع حمدالله

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
يوسف خميس: النصر هو من صنع حمدالله
المواطن - فريق التحرير

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تحدث يوسف خميس، نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، عن قضية ناديه مع لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال خميس في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة الإخبارية: “مع احترامي وتقديري للاعب المغربي ولكن النصر هو من صنعه، وقت وجود إدارة سعود السويلم، حمدالله لم يكن له أي دور”.

وأضاف خميس: “الله يوفقه مع الاتحاد وأنا أقدره وأحترمه لكن النصر هو من صنع كما قلت، والمجموعة التي كانت معه في النصر هي من ساعدت على تألقه”.

وواصل خميس: “ليس كل ما يُعرف يُقال بقضية اللاعب المغربي مع النصر”.

وكان الهداف المغربي رحل عن النصر يوم 23 نوفمبر من العام قبل الماضي بعد فسخ العقد مع الفريق، وانضم لنادي الاتحاد في ديسمبر 2021 كصفقة انتقال حر.

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