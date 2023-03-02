يوسف خميس: النصر هو من صنع حمدالله

تحدث يوسف خميس، نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، عن قضية ناديه مع لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

فيديو | نجم الكرة السعودية يوسف خميس: بحكم قربي من نادي النصر ليس كل ما يُعلم يقال في قضية حمدالله وأنا احترم حمد الله ولكن النصر هو من صنعه وقدمه للجماهير #المنتصف pic.twitter.com/Q6ioXPdGZV — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 28, 2023

وقال خميس في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة الإخبارية: “مع احترامي وتقديري للاعب المغربي ولكن النصر هو من صنعه، وقت وجود إدارة سعود السويلم، حمدالله لم يكن له أي دور”.

وأضاف خميس: “الله يوفقه مع الاتحاد وأنا أقدره وأحترمه لكن النصر هو من صنع كما قلت، والمجموعة التي كانت معه في النصر هي من ساعدت على تألقه”.

وواصل خميس: “ليس كل ما يُعرف يُقال بقضية اللاعب المغربي مع النصر”.

وكان الهداف المغربي رحل عن النصر يوم 23 نوفمبر من العام قبل الماضي بعد فسخ العقد مع الفريق، وانضم لنادي الاتحاد في ديسمبر 2021 كصفقة انتقال حر.