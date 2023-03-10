يوفنتوس يبحث تجديد عقد دي ماريا

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ألمح اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل في مفاوضات معه مؤخرًا وذلك من أجل تجديد العقد مع فريق السيدة العجوز.
وكان دي ماريا صاحب الـ34 عامًا، ساهم في فوز اليوفي على فرايبورج الألماني أمس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، حيث سجل الهدف الوحيد من ضربة رأسية.
وقال دي ماريا حول الأمر لشبكة SKY Sports : ” هناك مفاوضات بالفعل لكنها لا تزال جارية، أنا سعيد للغاية لأنني أقوم بعملي على أكمل وجه، وأنا سعيد للغاية للتواجد في صفوف اليوفي”.
وتابع دي ماريا: “سنحاول الفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا في الموسم الحالي”.
وفي وقت سابق، كانت تقارير صحفية ذكرت أن النجم الأرجنتيني يدرس الرحيل عن يوفنتوس بعد عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد النادي في الدوري الإيطالي بسبب مخالفات مالية، حيث يحبذ اللاعب الرحيل إلى السعودية أو إلى الدوري الأمريكي.
وكان اسم نادي النصر ارتبط مسبقًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم مع بلاده في ديسمبر الماضي، أما في حال انتقاله للدوري الأمريكي فسوف ينضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي.
وسبق لـ دي ماريا اللعب في صفوف روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.