يوفنتوس يرد على أنمار الحائلي حول التعاقد مع دي ماريا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس الإيطالي بدأ التحرك وذلك من أجل تجديد عقد نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وقالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية: إن مسؤولي يوفنتوس سيعقدون جلسة مع وكيل اللاعب الأرجنتيني في نهاية شهر إبريل المقبل من أجل التجديد له مع نهاية الموسم الحالي.

موعد نهاية عقد دي ماريا مع يوفنتوس

وسينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني مع يوفنتوس صيف العام الحالي، ويرغب اليوفي في التجديد له حتى صيف العام المقبل.

وفي وقت سابق، أوضح أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أن ناديه قد يفكر في التعاقد مع النجم الأرجنتيني بنهاية الموسم الحالي.

وقال الحائلي متحدثًا لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “في الصيف طموحاتنا كبيرة، ربما نضم دي ماريا ونريد صفقات على وزن اللاعب الأرجنتيني أو أكبر، ولكننا ننتظر لمعرفة كم سيكون عدد اللاعبين الأجانب في الدوري في الموسم المقبل”.

وأضاف الحائلي: “بالنسبة لملف تعيين الحكام الأجانب لمباريات الاتحاد حتى نهاية الموسم هذا الأمر سيكلفنا من 7 إلى 8 ملايين ريال، ونرى أن هذا أفضل، لرفع الحرج عن الحكام السعوديين بجانب أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي أخطاء تؤثر على مشوار الاتحاد في المنافسة”.