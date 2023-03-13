يوفنتوس يهزم سامبدوريا برباعية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس في تحقيق فوز كبير على سامبدوريا برباعية مقابل هدفين، مساء الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

مباراة شهدت 6 أهداف يوفنتوس يفوز على سامبدوريا 4-2.. شاهد الأهداف#يوفنتوس_سامبدوريا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/NGSF5khcV7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 12, 2023

وكان اليوفي سجل الهدف الأول عبر اللاعب بريمر في الدقيقة الـ11، ثم عزز البيانكونيري من تقدمه بالهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي أدريين رابيو في الدقيقة الـ26.

يوفنتوس ضد سامبدوريا

ونجح نادي سامبدوريا بعد ذلك في إحراز هدفين عبر كل من توماس أوجيلو وفيليب ديوريتشيش في الدقيقتين الـ31 والـ32.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح اليوفي في إضافة هدفين عبر كل من رابيو وماتياس سوليه في الدقيقتين الـ65 والـ90.

وبعد الفوز أصبح رصيد اليوفي 38 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، أما سامبدوريا فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.