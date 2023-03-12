يوم العلم دعوة لقراءة تاريخنا الوطني وأيامه الخالدة

دعا الكاتب والإعلامي عبدالله الجميلي القنوات الفضائية السعودية إلى تسليط الضوء على (تاريخ وطننا وموروثه، ورحلة كفاح وتضحيات ونجاح أبطاله)، مؤكدا أن فيها الملاحم الصادقة والحكايات الجاذبة، المغرية جداً لأي عمل فني ودرامي.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “يوم لعَلَمِنَا.. ودراما لتاريخنا”، أن يوم العلم يعد بمثابة دعوة لقراءة تاريخنا الوطني وأيامه الخالدة.. وإلى نص المقال:

الاحتفال بالأيام الفاضلة

* (الكثير من المجتمعات والدول تحتفل بالأيام الفاصلة من تاريخها؛ باعتبار ذلك عاملاً رئيساً في ترسيخ الهوية الوطنية والثقافية في النفوس، لاسيما عند الناشئة، ولما أنه أداة مهمة في الوئام والتلاحم المجتمعي؛ ولذا فهذه دعوة لقراءة تاريخنا الوطني، والبحث عن أيامه الخالدة؛ للتذكير بأحداثها وتكريم أبطالها).

* هذا ما كتبته نصاً في هذه الزاوية (فبراير2022م) عند احتفال الوطن بـ(يوم التّأسيس) في نسخته الأولى؛ وبالتالي فأنا سعيد جداً بالأمر الملكي الكريم الذي اعتمد (11 مارس) من كل عام (يوماً) للاحتفال بـ(العلم السعودي)؛ طبعاً لن أزعم بأن ذلك جاء استجابة لما طرحته، فبالتأكيد قيادتنا الرشيدة تشعرُ دائماً بنبض المجتمع، وتبحث عن كل ما يُعزز حُبّ الوطن والاعتزاز به لدى مختلف أطيافه.

لماذا نحتفل بعلمنا الغالي؟

* أما السؤالان: لماذا نحتفل بـ(عَلَمِنَا الغالي)؟، ولماذا في (11 من شهر مارس تحديداً)؟، فأصدق وأوفى إجابة عليهما؛ حملها الأمر الملكي وهو يؤكد بأن ذلك قد جاء (انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه؛ إلى رسالة السلام والإسلام؛ التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف؛ إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، وإيماناً بما يشكله العَلَم من أهمية بالغة؛ بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة؛ التي تشير إلى التوحيد والعدل، والقوة والنماء والرخاء).

رحلة كفاح وتضحيات

* أخيراً، هذا تكرار لندائي بالبحث عن المزيد من أيام ومنعطفات تاريخنا الوطني الخالدة، لاستحضار عبقها وموروثها ورموزها، كما أرجو أن يحضر ذلك كله في قنواتنا الفضائية من خلال مسلسلات وأفلام درامية، وبرامج وثائقية؛ فيكفي أنها خلال السنوات الماضية اهتمّت بإنتاج (الدراما) التي ترصد تاريخ غيرنا، فقد حان الوقت لتقوم بواجبها الوطني بتسليط الضوء على (تاريخ وطننا وموروثه، ورحلة كفاح وتضحيات ونجاح أبطاله)، ففيها الملاحم الصادقة والحكايات الجاذبة، المغرية جداً لأي عمل فني ودرامي، فهل نرى ذلك قريباً؟، هذا ما أتمنى مشاهدته، وسلامتكم.