يويفا يفتح تحقيقًا ضد برشلونة!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق ضد نادي برشلونة الإسباني رسميًا.

يويفا يعلن فتح تحقيق

ولفت “يويفا”، إلى أنه فتح تحقيقًا ضد برشلونة بشأن “انتهاك محتمل لإطاره القانوني فيما يتعلق بقضية نيجريرا، والتي تحقق فيها المحاكم الإسبانية حاليًا”.

ويتهم النادي الكتالوني بدفع ما يزيد عن 7 ملايين يورو لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، خوسيه إنريكيز نيجريرا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018.

برشلونة في ورطة

وكانت تقارير قد أكدت أن برشلونة يواجه خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا في الموسم الرياضي الجديد، وذلك في حالة إدانته رسميًا، الأمر الذي سيكون له عواقب كبيرة خاصة أنه ينتظر مكافآت المشاركة لتحسين وضعه الاقتصادي.

ويُعاني الفريق الكتالوني أوروبيًا خلال المواسم الأخيرة، كما أنه ودع منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم، وتأمل الجماهير مشاركته في الموسم القادم بعد تحسن النتائج.

البارشا في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر، يسير الفريق الكتالوني بشكل مميز في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 68 نقطة من الفوز 22 مرة والتعادل مرتين والخسارة مثلهما.