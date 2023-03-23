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بسبب قضية نيجريرا

يويفا يفتح تحقيقًا ضد برشلونة!

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
يويفا يفتح تحقيقًا ضد برشلونة!
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق ضد نادي برشلونة الإسباني رسميًا.

يويفا يعلن فتح تحقيق

ولفت “يويفا”، إلى أنه فتح تحقيقًا ضد برشلونة بشأن “انتهاك محتمل لإطاره القانوني فيما يتعلق بقضية نيجريرا، والتي تحقق فيها المحاكم الإسبانية حاليًا”.

ويتهم النادي الكتالوني بدفع ما يزيد عن 7 ملايين يورو لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، خوسيه إنريكيز نيجريرا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

برشلونة في ورطة

وكانت تقارير قد أكدت أن برشلونة يواجه خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا في الموسم الرياضي الجديد، وذلك في حالة إدانته رسميًا، الأمر الذي سيكون له عواقب كبيرة خاصة أنه ينتظر مكافآت المشاركة لتحسين وضعه الاقتصادي.

ويُعاني الفريق الكتالوني أوروبيًا خلال المواسم الأخيرة، كما أنه ودع منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم، وتأمل الجماهير مشاركته في الموسم القادم بعد تحسن النتائج.

برشلونة
لاعبو الفريق- المصدر @FCBarcelona

البارشا في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر، يسير الفريق الكتالوني بشكل مميز في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 68 نقطة من الفوز 22 مرة والتعادل مرتين والخسارة مثلهما.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona
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