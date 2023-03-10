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حسن كادش يتصدر القائمة

10 أهداف مؤثرة في دوري روشن هذا الموسم

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
10 أهداف مؤثرة في دوري روشن هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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يُعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حسن كادش اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف المؤثرة في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

حسن كادش يتصدر بـ3 أهداف

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الأهداف المؤثرة بعد نهاية الوقت الأصلي حتى الجولة الـ18، وجاء حسن كادش في المقدمة بتسجيل 3 أهداف.

وأحرز حسن كادش بأهدافه المؤثرة بعد الدقيقة 90، 5 نقاط لفريق التعاون في دوري روشن السعودي هذا الموسم، كما سجل زميله سميحان النابت هدفًا، ساهم في حصد سكري القصيم لـ3 نقاط مؤثرة.

سميحان النابت
سميحان النابت – المصدر @AltaawounFC

وسجل دوماغوج أنتوليتش هدفًا مؤثرًا منح الفيحاء 3 نقاط، وأحرز لوكاس سوزا هدفًا قاد به الخليج للفوز، وقاد مروان سعدان، الفتح لحصد 3 نقاط بهدف مؤثر، وسجل صالح العمري هدف فوز لأبها.

وأحرز نياكاتي هدف فوز للاتفاق، وسجل إيغور كورونادو هدفًا قاد به الاتحاد لحصد 3 نقاط، وأحرز ضمك هدفًا مؤثرًا حصد به نقطة واحدة، كما هز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباك بهدف مؤثر؛ منح النصر نقطة التعادل.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ19، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج بـ16 نقطة، العدالة 13 نقطة، والباطن 6 نقاط.

النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر spl
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