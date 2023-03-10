Icon

أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها Icon أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي Icon لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام Icon لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم Icon مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق Icon وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك Icon محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة Icon مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تلبية لدعوة المحكمة العليا

10 مراصد فلكية تتهيأ لرصد هلال رمضان 1444 هـ

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
10 مراصد فلكية تتهيأ لرصد هلال رمضان 1444 هـ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد المملكة الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الثلاثاء.

10 مراصد فلكية رسمية:

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية وهي:

  • مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة

وهو أشهر المراصد في السعودية ويقع مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير على طريق الملك خالد. وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.

 

  • مرصد تمير 

تم تأسيس هذا المرصد الفلكي عام 1436هـ، وذلك بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري. ويقع مرصد تمير في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري. ويقع المرصد على ارتفاع 680 م من سطح البحر وعلي ارتفاع 80 مترًا من سطح الأرض. وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.

  • مرصد مكة :

يعتبر من أقدم المراصد في المملكة واتخذ في البداية من جبل أبي قبيس مقرًا له وذلك في عهد الملك المؤسس ومؤخرًا انتقل إلى برج الساعة في مكة المكرمة. ويُعتبر برج الساعة ثالث أطول مبنى في العالم ويُعرف أيضًا باسم برج مكة وباسم أبراج البيت أيضًا، ويقع على بعد أمتار قليلة من المسجد الحرام. يبلغ ارتفاعه 601 متر (1,972 قدمًا)، بواقع 120 طابقًا فوق الأرض و 3 طوابق تحت الأرض ويحتوي على 96 مصعدًا.

وهناك عدة مراصد أخرى سيتم فيها رصد هلال شهر رمضان لهذا العام بينها ما يلي:

  • مرصد المدينة
  • مرصد الرياض
  • مرصد الظهران
  • مرصد القصيم
  • مرصد حائل
  • مرصد تبوك
  • مرصد شقراء

دعوة المحكمة العليا لتحري الحلال

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رمضان 1443

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو
الرياضة

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا مع بداية رمضان
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا...

السعودية اليوم
إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة رئيسًا للصين
العالم

إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة...

العالم
عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان بجورجيا
العالم

عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان...

العالم
فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب 17 عامًا
العالم

فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب...

العالم
الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية
السعودية اليوم

الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين...

السعودية اليوم
محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق العلا
الرياضة

محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق...

الرياضة
تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري...

الرياضة