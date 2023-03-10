10 نصائح تقلل التوتر وتعزز الرفاهية في اليوم العالمي للسعادة

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يحتفل العالم اليوم 20 مارس من كل عام، بيوم السعادة العالمي، وهو فرصة للتركيز على الدور المهم الذي تلعبه السعادة في حياة الناس.
ويركز موضوع يوم السعادة العالمي 2023 على: “كن يقظًا، كن ممتنًّا، كن شاكرًا، كن مقدرًا للفضل، كن طيبًا”، وذلك بهدف إنشاء عالم أكثر سعادة ولطفًا من خلال تبني ممارسات يومية بسيطة.
وشرع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة في 20 مارس، عام 2013، وابتدأه جايمي إيليان رجل البر والمستشار الخاص للأمم المتحدة البارز، ويهدف اليوم الدولي للسعادة للدعاية لحركة السعادة العالمية وتعزيزها.
البداية جاءت بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 66/281 المؤرخ 12 يوليو 2012 يوم 20 مارس، يومًا دوليًّا للسعادة، معترفة بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما أهدافًا وتطلعات عالمية في حياة البشر.
وفي عام 2015، أطلقت الأمم المتحدة 17 هدفًا للتنمية المستدامة، من خلالها تسعى إلى القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وحماية البيئة وكوكبنا، وهي 3 جوانب رئيسية تؤدي إلى الرفاهية والسعادة.
وأشار تقرير السعادة العالمي الأخير إلى أنه للعام الخامس على التوالي، تتصدّر فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم، كما سجلت الدول الإسكندنافية ومن بينها الدنمارك، النرويج، السويد، وأيسلندا درجات جيدة جدًّا في مقاييس السعادة.
ويستخدم التقرير مقاييس مثل متوسط الحياة الصحية، الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الدعم الاجتماعي في أوقات الاضطرابات، الفساد المتدني، الثقة الاجتماعية المرتفعة، الكرم في المجتمع حيث يعتني الناس ببعضهم، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسة.
وهناك مجموعة من الأشياء التي تقلل التوتر وتعزز الرفاهية والسعادة، كالتالي:
1- خصص من 10 إلى 30 دقيقة للمشي بابتسامة على وجهك.
2 – عش حياتك بثلاثة أشياء هي الطاقة والحماس والعاطفة.
3- اقرأ كتبًا أكثر في شتى المجالات.
4 – اقضِ بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تتجاوز الـ70 عامًا، وآخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام.
5- الحلم خلال اليقظة أهم نصائح يوم السعادة العالمي لجلب السعادة لك.
6 – أكثرْ من تناول الأغذية الطبيعية واقتصد من الأغذية المعلبة.
7- اشرب كميات كبيرة من الماء.
8- لا تضيِّع وقتك الثمين في الثرثرة.
9 – لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، بل وفر طاقتك للأمور الإيجابية.
10- ليس من الضروري الفوز بجميع المناقشات والمجادلات، بل حاول التوقف عن الخطأ وعدم التمادي فيه.