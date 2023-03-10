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يحتل صدارة دوري يلو حاليًّا برصيد 52 نقطة

10 نقاط تفصل الأهلي عن الصعود إلى دوري روشن

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
10 نقاط تفصل الأهلي عن الصعود إلى دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أصبح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بحاجة إلى حصد 10 نقاط من أجل ضمان الصعود إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المقبل.

فوز مهم يجعل الأهلي في الصدارة

وحقق الراقي فوزًا مهمًّا مساء اليوم الثلاثاء على نادي نجران بثنائية دون رد أحرزها كل من عبدالله مقرن ومراد الخضري ليصل إلى النقطة 52 في صدارة دوري يلو.

ويحتاج الراقي 10 نقاط أي الوصول إلى النقطة رقم 62 من أجل ضمان الصعود وبشكل رسمي إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي ونجران - دوري يلو

يذكر أن 4 فرق من دوري يلو سوف تصعد إلى منافسات دوري روشن الموسم المقبل كون عدد الأندية التي ستخوض منافسات دوري المحترفين ستصل إلى 18 فريقًا.

وسيواجه الراقي، فريق الرياض مساء الأحد المقبل في الجولة الـ25 من دوري يلو.

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