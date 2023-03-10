10 وظائف شاغرة في شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار أنظمة.
– مستشار تقني أول.
– محلل الموارد البشرية.
– مستشار تقني/ التطبيقات.
– محلل أعمال التمويل/ الرقمنة.
– مدير قسم التصميم الميكانيكي.
– مدير التدريب.
– أخصائي التطوير المؤسسي.
– أخصائي أول/ التطوير المؤسسي.
– أخصائي مشاريع.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)