100 رحلة يوميًا بقطار الحرمين لنقل المعتمرين في رمضان

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رفعت إدارة قطار الحرمين الرحلات خلال شهر رمضان المبارك، لتصل إلى أكثر من 100 رحلة يوميًا؛ لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على الاتجاهين للتيسير على ضيوف الرحمن خلال أوقات الذروة.
فيديو | رفع عدد رحلات قطار الحرمين إلى أكثر من 100 رحلة يوميا خلال شهر #رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/K7baOv4X2d
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023
يشار إلى أن قطار الحرمين السريع يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار والمعتمرين من قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، فيما يقدم خدماته عبر خمس محطات تم تجهيزها بكامل الخدمات، حيث تم تشغيل أكثر من 25 ألف رحلة، منذ انطلاق التشغيل مع تجاوز دقة الوصول للموعد بنسبة 95 % .