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قتلتهم رصاصات القوات الإسرائيلية

100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى 100 منذ بداية عام 2023، بعدما سقط فلسطيني أمس الجمعة في الضفة الغربية المحتلة برصاص القوات الإسرائيلية التي قالت إن الشاب أشهر سكينًا.

حملة تصعيد خطيرة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها ضد الفلسطينيين منذ تولي حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، فيما تستعد الحكومة لحملة هجوم شرسة في شهر رمضان المبارك لهدم منازل الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن يزن عمر جميل خصيب البالغ 23 عامًا قُتل “بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة” قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

تفاصيل الواقعة

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنودًا رصدوا شخصًا اشتبهوا في تصرفاته وطلبوا منه التعريف بنفسه فأشهر سكيناً واقترب من العسكريين الذين ردوا بإطلاق النار عليه.

وأضاف أن الحادث وقع قرب قرية بيتين الفلسطينية غير البعيدة عن البيرة. ولم يصب أي جندي بجروح.

يذكر أنه تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وتوالت ردود الأفعال الدولية مؤخرًا لوقف حملات التصعيد الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

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