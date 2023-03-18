100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

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ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى 100 منذ بداية عام 2023، بعدما سقط فلسطيني أمس الجمعة في الضفة الغربية المحتلة برصاص القوات الإسرائيلية التي قالت إن الشاب أشهر سكينًا.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها ضد الفلسطينيين منذ تولي حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، فيما تستعد الحكومة لحملة هجوم شرسة في شهر رمضان المبارك لهدم منازل الفلسطينيين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن يزن عمر جميل خصيب البالغ 23 عامًا قُتل “بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة” قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنودًا رصدوا شخصًا اشتبهوا في تصرفاته وطلبوا منه التعريف بنفسه فأشهر سكيناً واقترب من العسكريين الذين ردوا بإطلاق النار عليه.
وأضاف أن الحادث وقع قرب قرية بيتين الفلسطينية غير البعيدة عن البيرة. ولم يصب أي جندي بجروح.
يذكر أنه تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وتوالت ردود الأفعال الدولية مؤخرًا لوقف حملات التصعيد الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.