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مع حرمان الشخص من الحصول على ترخيص جديد

1000 ريال غرامة فقدان السلاح نتيجة الإهمال

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
1000 ريال غرامة فقدان السلاح نتيجة الإهمال
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الأمن العام، اليوم الاثنين، عقوبة فقدان السلاح نتيجة الإهمال، والتي من أبرزها دفع غرامة مالية لا تتجاوز 1000 ريال.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه إن عقوبة فقدان السلاح نتيجة الإهمال تتمثل في دفع غرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال، وحرمان الشخص من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.

السجن والغرامة

على جانب آخر، أعاد الأمن العام، في وقت سابق، التذكير بعقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، والتي يعاقب عليها النظام حسب اللائحة التنفيذية.

وأوضح الأمن العام، أن عقوبة كل من ثبتت حيازته سلاحًا ناريًّا فرديًّا أو ذخيرة دون ترخيص السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، وغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طريقة ترخيص السلاح

وبشأن خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح فتشتمل على:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.

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