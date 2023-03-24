نصائح لعلاج الصداع والعطش في رمضان اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول لفتة من أمير الرياض لوزير الشؤون الإسلامية أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان 1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن بشهر رمضان رمضان في الباحة: فوانيس وبسطات طعام وتكافل اجتماعي 54 هدفًا تمنح هاري كين لقب الهداف التاريخي عقب لقاء إيطاليا وإنجلترا اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في رمضان 10 دقائق مواعيد العمل بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان
قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمات متكاملة في استقبال الأعداد المليونية، خلال أول أيام شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات 1037000 مستفيد، كما جُهزت كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وفق منظومة عمل تكاملية بين كافة الوكالات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام.
واشتملت خدمات المستفيدين على خدمات توعوية عبر المراكز التوعوية بأجهزتها التفاعلية وموظفيها الأكفاء في تقديم الخدمات التوعوية وتنفيذ برامجها المعتمدة لموسم شهر رمضان المبارك وتوزيع 38400 عبوة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام وساحاته واستهلاك 130000 من المطهرات الصديقة للبيئة في تنظيف المسطحات و3000 لتر من المعطرات، كما استفاد 2000 قاصد من الكتيبات والمطويات التوجيهية والإرشادية والتوعوية وغيرها من الإصدارات التي خُصصت لتلبية رغبات القاصدين خلال الشهر الفضيل.
وتضمنت إحصائيات المستفيدين من الخدمات في أول أيام شهر رمضان المبارك استفادة أكثر 25000 قاصد من الخدمات التطوعية والاجتماعية والإنسانية التي توفرها الرئاسة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية لتوفير البيئة المناسبة لتنعموا براحة وسكينة وطمأنينة، في أجواء إيمانية وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، كما استفاد ما يزيد على 24000 من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية وفق عدد من المبادرات النوعية في الإرشاد المكاني للقاصدين واستعدادات مبكرة لتنظيم منظومة الإرشاد المكاني خلال موسم رمضان المبارك.
يأتي ذلك بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتماشيًا مع دعمه الدائم لكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير بيئة العمل مما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمستوى إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات في الحرمين الشريفين، بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- بالرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030.