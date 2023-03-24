Icon

نصائح لعلاج الصداع والعطش في رمضان Icon اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول Icon لفتة من أمير الرياض لوزير الشؤون الإسلامية Icon أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان Icon 1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان Icon جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن بشهر رمضان Icon رمضان في الباحة: فوانيس وبسطات طعام وتكافل اجتماعي Icon 54 هدفًا تمنح هاري كين لقب الهداف التاريخي عقب لقاء إيطاليا وإنجلترا Icon اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في رمضان 10 دقائق Icon مواعيد العمل بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتلبية رغبات القاصدين خلال الشهر الفضيل

1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ صباحاً
1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمات متكاملة في استقبال الأعداد المليونية، خلال أول أيام شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات 1037000 مستفيد، كما جُهزت كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وفق منظومة عمل تكاملية بين كافة الوكالات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام.

واشتملت خدمات المستفيدين على خدمات توعوية عبر المراكز التوعوية بأجهزتها التفاعلية وموظفيها الأكفاء في تقديم الخدمات التوعوية وتنفيذ برامجها المعتمدة لموسم شهر رمضان المبارك وتوزيع 38400 عبوة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام وساحاته واستهلاك 130000 من المطهرات الصديقة للبيئة في تنظيف المسطحات و3000 لتر من المعطرات، كما استفاد 2000 قاصد من الكتيبات والمطويات التوجيهية والإرشادية والتوعوية وغيرها من الإصدارات التي خُصصت لتلبية رغبات القاصدين خلال الشهر الفضيل.

الخدمات التطوعية

وتضمنت إحصائيات المستفيدين من الخدمات في أول أيام شهر رمضان المبارك استفادة أكثر 25000 قاصد من الخدمات التطوعية والاجتماعية والإنسانية التي توفرها الرئاسة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية لتوفير البيئة المناسبة لتنعموا براحة وسكينة وطمأنينة، في أجواء إيمانية وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، كما استفاد ما يزيد على 24000 من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية وفق عدد من المبادرات النوعية في الإرشاد المكاني للقاصدين واستعدادات مبكرة لتنظيم منظومة الإرشاد المكاني خلال موسم رمضان المبارك.

رؤية 2030

يأتي ذلك بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتماشيًا مع دعمه الدائم لكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير بيئة العمل مما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمستوى إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات في الحرمين الشريفين، بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- بالرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم