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تقلل من أمراض القلب والوفاة المبكرة

11 دقيقة مشي يوميًا تُغير حياتك للأفضل

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
11 دقيقة مشي يوميًا تُغير حياتك للأفضل
المواطن - فريق التحرير

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يعد المشي من أفضل الطرق البسيطة والسهلة للحفاظ على صحة وسلامة الجسم العامة، فهي رياضة لا تحتاج إلى معدات، ويمكن ممارستها في كل مكان.

تجنب الوفاة المبكرة

وبحسب دراسة نشرتها صحيفة “الجارديان البريطانية” فإن المشي السريع لمدة 11 دقيقة يومياً يمكن أن يمنع حالة وفاة واحدة من كل 10 حالات وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم.

وخلال الدراسة وجد خبراء جامعة كامبريدج أن المشي السريع والرقص وركوب الدراجة ولعب التنس أو المشي لمسافات طويلة يمكن أن تقلل بشكل كبير من مخاطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرأس والعنق وسرطان الدم النخاعي.

على الصعيد العالمي، يمكن تجنب حالة وفاة واحدة من بين كل 10 مبكرة إذا حقق كل شخص نصف الهدف الأسبوعي الموصى به، وهو 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الكثافة، بحسب أكبر تحليل بيانات.

معدل النشاط

وقال الدكتور سورين بريغ، من وحدة علم الأوبئة بمجلس البحوث الطبية في كامبريدج: “إذا كنت من الأشخاص الذين يجدون فكرة أداء 150 دقيقة من النشاط البدني معتدل القوة في الأسبوع أمراً شاقاً، فإن ما توصلنا إليه من نتائج ينبغي أن يكون خبراً جيداً بالنسبة لك”.

كما أضاف أن “أداء بعض التمارين أفضل من لا شيء”، لافتاً إلى أنه “إذا كنت تجد أن أداء 75 دقيقة في الأسبوع ممكن، فعندها يمكنك أن تحاول رفع المدة تدريجياً حتى تصل إلى المقدار الموصى به”.

واحد من كل 6

وقام الباحثون بفحص العلاقة بين مستويات النشاط البدني وخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والموت المبكر، ووجدوا أن أداء 75 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعياً يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 23%. كما أنه كان كافياً لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17% والسرطان بنسبة 7%.

وأوضحوا أنه لو مارس كل شخص مشمول في الدراسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل في الأسبوع، فسيتم منع حوالي واحدة من كل 6 حالات وفاة مبكرة (16%).

ووجدوا أيضاً أنه حتى لو تمكن الجميع من أداء 75 دقيقة على الأقل أسبوعياً، فذلك سيمنع نحو حالة وفاة واحدة من كل 10 مبكرة (10%).

تغيير بعض العادات

كما شددوا على أن كل ما يحتاجه الأمر هو تغيير بعض العادات. فهم ينصحون، على سبيل المثال، بالمشي أو ركوب الدراجة إلى العمل أو إلى الجامعة بدلاً من استخدام السيارة، أو الحرص على النشاط لدى اللعب مع الأبناء أو الأحفاد.

كذلك أكدوا أن إدخال أنشطة ممتعة في نمط الحياة الأسبوعي هو أفضل طريقة لزيادة مقدار النشاط البدني الذي يقوم به الشخص.

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