11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة

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تمكن فريق طب القلب بمنطقة مكة المكرمة من استئصال ورم ضخم ونادر لمريض في عملية جراحية استغرقت 11 ساعة تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفريق الطبي المتخصص في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة أنقذ المريض بعد استئصال ورم بالقلب يعد الأندر على مستوى العالم بنسبة لا تتعدى 2%، وذلك بعدما استقبله طوارئ المدينة الطبية وتبين من خلال التاريخ المرضي حدوث إغماءات متكرره وضيق بالتنفس حيث قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة والتي أظهرت نتائجها وجود ورم كبير تقرر معه إجراء جراحة استئصال لكامل الورم.
وأشار الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة القلب والتخدير وتروية القلب والتمريض إلى أنه تم استئصال كامل الورم والذي كان يبلغ وزنه 450 جرامًا وبحجم 10 سم ليتم بعد ذلك عمل ترقيع داخلي وخارجي للأذينين الأيمن والأيسر وزراعة شريان رئوي أيمن، ليتم نقل المريض إلى العناية المركزة للقلب حتى تماثل للشفاء وخرج بأتم الصحة والعافية.
يذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية حسب آخر إحصائية قد أجرى خلال عام 2022 أكثر من 8580 عملية قسطرة قلبية بينما بلغت عمليات القلب المفتوح 835 عملية.