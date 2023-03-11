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تُقام في قطر في يناير المقبل

11 مايو موعدًا لسحب قرعة كأس آسيا 2023

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
11 مايو موعدًا لسحب قرعة كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أن يوم 11 مايو المقبل سيكون موعدًا لسحب قرعة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل، علمًا بأن المنتخب السعودي سيكون في التصنيف الأول عند سحب القرعة.

موعد بطولة كأس آسيا 2023

وسوف تنطلق البطولة، خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد القدم القطري قرر تشكيل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة أمم آسيا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجاسم راشد البوعينين نائبًا للرئيس.

وجاء في عضوية اللجنة كل من “أحمد البوعينين وإبراهيم خليل المهندي وهاني طالب بلان، ومنصور محمد الأنصاري، وغانم علي الكواري، ومحمد خليفة السويدي”.

وتم تعيين منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم بجانب عضويته في اللجنة المحلية، كمدير عام لبطولة أمم آسيا.

وكان البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أكتوبر الماضي عن فوز قطر باستضافة بطولة أمم آسيا 2023 بعد انسحاب الصين.

سبب انسحاب الصين

وانسحبت الصين من تنظيم أمم آسيا بسبب التداعيات التي عانت منها نتيجة جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي.

وقال سلمان بن إبراهيم لـ قناة “الكأس” القطرية: “قطر ستنظم البطولة، وهذا ليس بالأمر الغريب عليهم، ونتطلع إلى أن يكون هذا الحدث من أنجح البطولات”.

بينما قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: “بعد انسحاب الصين، رأينا أنه من المناسب التقدم بملف الاستضافة الخاص بـ كأس أمم آسيا، وسعداء لأن هذا الأمر تحقق”.

يذكر أن منتخب قطر كان فاز بـ كأس آسيا عام 2019 التي أُقيمت في الإمارات، حيث تفوق على منتخب اليابان في المباراة النهائية.

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