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الملتقى يهدف لدعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات

11 مليار ريال حصيلة اتفاقيات ملتقى بيبان في يومه الأول

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
11 مليار ريال حصيلة اتفاقيات ملتقى بيبان في يومه الأول
المواطن - واس

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شهد اليوم الأول من ملتقى بيبان 23 الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق عدد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)؛ وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال، ووجهة دولية رائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اتفاقيات تعاون

ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقيات تعاون مع البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني وبنك ساب ومصرف الإنماء وبنك البلاد وشركة الجبر للتمويل وشركة الأمثل للتمويل وشركة عبد اللطيف جميل للتمويل؛ بهدف تقديم برامج ومنتجات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما جددت اتفاقياتها مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض.

كما وقعت “منشآت” اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة بهدف تمكين محطات الوقود من التوسع في العلامات التجارية من خلال مركز الامتياز التجاري، وأبرمت “منشآت” اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية بهدف تعزيز المجالات المشتركة، وبما يخدم مختلف القطاعات المتعلقة بريادة الأعمال في الدرعية، تشمل الفرص التسويقية والتدريب والتطوير، إلى جانب التعاون في الإسهام بتطوير المشاريع والابتكارات المميزة.

مذكرات تفاهم

ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال اليوم الأول عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الكبرى، منها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة البحر الأحمر الدولية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال والمنشآت والشركات الناشئة.

وفي مجال التقنية والتكنولوجيا، أبرمت “منشآت” مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة لتطوير وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي، ودعم نموها في التجارة الإلكترونية وتقديم حلول للشركات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات.

ويعد “بيبان” من أهم أدوات التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويسهم في توفير بيئة محفزة بالشراكة مع جميع الجهات المُمكِّنة والداعمة من القطاعين العام والخاص.

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