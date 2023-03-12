12 ألف جولة رقابية على أسواق ومطاعم الخرج خلال رمضان

تتابع الفرق الرقابية ببلدية محافظة الخرج أعمال الرقابة اليومية على منافذ بيع المواد الاستهلاكية والوجبات الغذائية، ضمن خطة عمل شهر رمضان المبارك، والمجدولة مسبقاً وتشمل 12 ألف جولة للتأكد من وفرة وجودة المنتجات ومدى التزام المنشأة بالاشتراطات الصحية ومعايير التشغيل، إلى جانب جولات رقابية مفاجأة وأخرى للوقوف على بلاغات المستهلكين.

للتأكد من سلامة المنتجات

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد، أن الخطة الرقابية للحملات تهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات، والتزام العاملين بالاشتراطات الصحية والفنية.

وأشار إلى أن الحملة تنفذ على مدار الـ 24 ساعة، إلى جانب متابعة بلاغات المستهلكين الواردة عبر 940 ، وحسابات البلدية بمنصات التواصل.