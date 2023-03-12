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يتضمن رحلات سفاري على ظهور الإبل في تجربة فريدة

12 ألف زائر في أول أيام مهرجان سفاري بقيق

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
12 ألف زائر في أول أيام مهرجان سفاري بقيق
المواطن - فريق التحرير

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سجّل اليوم الخامس لمهرجان سفاري بقيق لتراث الصحراء بنسخته الخامسة، حضورًا كثيفًا جاوز 12 ألف زائر، من أهالي المنطقة الشرقية خاصة ومناطق المملكة عامة ودول الخليج تزامنًا مع إجازة الربيع.

ويقام المهرجان برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبإشراف ومتابعة من قبل محافظ بقيق زيد بن محمد أبو طالب، وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وذلك على طريق بقيق- صلاصل.

تجربة فريدة

وتتضمَّن فعاليات المهرجان من 2 إلى 12 مارس إقامة رحلات سفاري على ظهور الإبل في تجربة فريدة أسَّسَها المهرجان منذ انطلاقته، ومسابقة صيد الصقور، ومضارب البادية المحيطة في الميدان التراثي.

ويحظى السوق الشعبي بتنوع غذائي ومنتجات تراثية وأنشطة مختلفة تعمل عليها الأسر المنتجة، وتنفذها الجهات المهنية المختصة.

كما يشتمل سفاري بقيق الخامس، على عروض استعراضية يومية للهجَّانة مثيرة، ومسابقات حماسية للفرسان على الخيل العربية الأصيلة، وعددًا من المنافسات التقليدية الأخرى، إضافةً إلى الفنون الشعبية بشكل أساسي في كل أيام المهرجان، أمتعت الجمهور.

فعاليات متنوعة

وتتنوَّع الفعاليات التي تصاحب المهرجان بين فلكلورات شعبية تحكي قصص الأجداد والموروث الشعبي وعدد من المواقع المتعلقة بالحرف اليدوية والألعاب الشعبية، كذلك مسيرات لعروض الإِبِل والخيل، وأركان خاصة بالمنتجات الشعبية للأسر المنتجة، وموقع مخصص لفرق العود والربابة، ومواقع بيع داخلية في محيط المهرجان.

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