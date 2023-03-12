Icon

الداخلية تحتفي بـ المرأة السعودية: إنجازات متتالية وطموحات لا محدودة Icon تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39% Icon 8 اشتراطات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان Icon فاغنر تعلن السيطرة على جزء كبير من مدينة باخموت Icon تيك توك ينافس يوتيوب بميزة جديدة Icon 12 وظيفة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon ناجون من الزلزال ينبشون الأنقاض بحثًا عن الذهب Icon وزير الخارجية: رؤية 2030 خلقت حماسًا واضحًا لدى الشعب Icon وظائف بالهيئة العامة للمنافسة في عدة تخصصات Icon مخطوطة نادرة عن الموسيقى بمكتبة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في مختلف التخصصات

12 وظيفة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
12 وظيفة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 12 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي رئيسي مراقبة الأداء.
2- مدير الشراكات الحكومية.
3- مٌدقق داخلي.
4- خبير ضمان الجودة والتدقيق الداخلي.
5- مدير قسم التوثيق النشط والمؤقت.
6- خبير إدارة المواهب والحوافز الوظيفية.
7- خبير التطوير التنظيمي والقوى العاملة.
8- أخصائي أول عمليات التجارة الإلكترونية.
9- مهندس برمجيات أول.
10- مشرف البيئة.
11- مدير التعافي من كوارث تقنية المعلومات.
12- مدير البرنامج.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الاتصالات.
– العلاقات العامة.
– المحاسبة.
– إدارة الوثائق والمحفوظات.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الهندسة الصناعية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– العلوم البيئية.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان
السعودية اليوم

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان

السعودية اليوم
الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على الرحلات السعودية
السعودية اليوم

الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على...

السعودية اليوم
تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني
تكنولوجيا

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني

تكنولوجيا
موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة
السعودية اليوم

موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة

السعودية اليوم
تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!
الرياضة

تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!

الرياضة
توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق
حصاد اليوم

توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق

حصاد اليوم
الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي
آخر الاخبار

الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي

آخر الاخبار
ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة مثيرة
تكنولوجيا

ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة...

تكنولوجيا