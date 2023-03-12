12 وظيفة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 12 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي رئيسي مراقبة الأداء.

2- مدير الشراكات الحكومية.

3- مٌدقق داخلي.

4- خبير ضمان الجودة والتدقيق الداخلي.

5- مدير قسم التوثيق النشط والمؤقت.

6- خبير إدارة المواهب والحوافز الوظيفية.

7- خبير التطوير التنظيمي والقوى العاملة.

8- أخصائي أول عمليات التجارة الإلكترونية.

9- مهندس برمجيات أول.

10- مشرف البيئة.

11- مدير التعافي من كوارث تقنية المعلومات.

12- مدير البرنامج.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الاتصالات.

– العلاقات العامة.

– المحاسبة.

– إدارة الوثائق والمحفوظات.

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الهندسة الصناعية.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– العلوم البيئية.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا