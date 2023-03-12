12 وظيفة شاغرة بفروع شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– جيولوجي/ الموارد المعدنية.

– جيولوجي رئيسي/ إنشائي.

– جيولوجي/ مشاريع.

– جيولوجي أول.

– جيولوجي/ استكشاف حقل.

– مهندس مشاريع/ التصميم المدني.

– مهندس أول/ المشاريع.

– ممثل أول/ الخدمات اللوجستية والدعم.

– أخصائي أول/ التعويضات والمزايا.

– أخصائي علاقات الموظفين.

– أخصائي الرواتب.

– مساعد إداري أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)