Icon

وزراء خارجية التعاون الخليجي يستنكرون تصريحات الوزير الإسرائيلي Icon أزمة في لبنان بسبب فيديو التوقيت الصيفي Icon 120 مصلى و12 ألف حافظة ماء زمزم بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام Icon المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش Icon المرور يوضح طرق الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان Icon وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية Icon بعض الكُتاب لم يمنحوا أنفسهم فرصة للتفكير في الزمن الذي تغيَّر Icon قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين برمضان Icon موعد الإفطار وأذان المغرب رابع أيام رمضان بمختلف المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المصليات مجهزة بخدمات ميدانية وخطط منهجية وكوادر بشرية

120 مصلى و12 ألف حافظة ماء زمزم بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
120 مصلى و12 ألف حافظة ماء زمزم بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التوسعة الشمالية (120) مصلى بالتوسعة السعودية الجديدة للمسجد الحرام مجهزة بمنظومة من الخدمات الميدانية والخطط المنهجية والمعدات الآلية والكوادر البشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، كما خصصت الرئاسة عدداً من الأبواب للدخول والخروج وهي الباب الرئيسي باب الملك عبدالله رحمه الله رقم (100)، والأبواب رقم (104، 106، 112،173، 175، 176)من الجهة الشمالية، والأبواب رقم (114، 116، 119، 121، 123) من الجهة الغربية، والأبواب رقم (162، 165، 169) من الجهة الشرقية، لخدمة كافة المحاور المؤدية للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

الأبواب المخصصة

وأوضح الوكيل المساعد للتوسعة الشمالية للشؤون الإدارية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي بأن الأبواب المخصصة تسهل وصول المصلين وتوجههم للمصليات في الدور الأرضي والأول ،والأول ميزانين والثاني، والثاني ميزانين، ودور السطح الذي يستخدم لأول مرة والتي يمثل نسبة (100%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمبنى، والتي تستوعب (300 )ألف مصلٍ، وفي حالة امتلاء المصليات الداخلية بالكامل يتم الاستفادة من الساحات الشمالية وأجزاء من مباني الخدمات والتي تتسع طاقتها الاستيعابية (320) ألف مصلٍ، كما يتم أيضاً الاستفادة من الساحات الغربية المحاذية للمبنى.

جودة الخدمات

وقال المسعودي: مع توافد المصلين بشكل كبير في شهر رمضان المبارك حرصت الوكالة على جودة الخدمات منذ وصول القاصدين للساحات حتى دخولهم من الأبواب الرئيسة أو الفرعية للمبنى، وذلك بالتنسيق مع الوكالات المختصة بالرئاسة والجهات ذات العلاقة بالتوسعة لتشغيل السلالم الكهربائية في جميع المساحات المتاحة بعدد (362) سلماً كهربائياً، والاستفادة من (26) مصعداً كهربائياً، وتشغيل المشربيات بعدد (675) مشربية، وتجهيز(4800) دورة مياه، منها (72) دورة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جرى التأكد من جودة منظومة التكييف والإضاءة وسلامة الصوت, بالإضافة لتزويد جميع المصليات بالسجاد بعدد (22)ألف سجادة، وتأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يفوق (12) ألف حافظة في أوقات الذروة.

وأضاف:تستمر الكفاءات الميدانية بالتوسعة الشمالية في متابعة وتحديث الخطط المعدة مسبقاً لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام بمبنى التوسعة لأداء الصلوات بكل يسر وسهولة، ومتابعة مواقع المصلين داخل المبنى والساحات المحيطة ومباني الخدمات لرصد ومتابعة جميع الملاحظات وإنهائها، بالتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل الأمثل معها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عصابة هوغ بول في مصر
العالم

ضبط عصابة هوغ بول في مصر

العالم
وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها
العالم

وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا...

العالم
وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
السعودية اليوم

وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة

السعودية اليوم
تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية
العالم

تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة...

العالم
أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية
السعودية اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية...

السعودية اليوم
وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم
غرائب

وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم

غرائب
يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة والوحدة والسيادة
السعودية اليوم

يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة...

السعودية اليوم
بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة
العالم

بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة

العالم