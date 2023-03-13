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تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

13 مخالفًا في قبضة الأمن لإشعالهم النار بالمناطق المحمية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
13 مخالفًا في قبضة الأمن لإشعالهم النار بالمناطق المحمية
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفًا لنظام البيئة، 7 مواطنين، ومقيمان من الجنسية النيجيرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية السودانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه السودة.

عقوبة إشعال النار

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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