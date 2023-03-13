13 وظيفة شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

– مهندس الالكترونيات التناظرية.

– أخصائي المواد.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس الكترونيات.

– مهندس الأنظمة المدمجة..

– مهندس تصاميم ميكانيكية.

– فني إنتاج.

– مطور ذكاء اصطناعي.

– مهندس تطوير أول.

– مهندس الأجهزة المدمجة (للنساء).

– مهندس برمجيات (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)