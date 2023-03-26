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تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل

13700 قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
13700 قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
المواطن - واس

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 13700 قرارٍ إداري خلال شهر شعبان 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

تنبيه

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

الإبلاغ

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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