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بسبب سياسة زيرو كوفيد

14 مليار يورو خسائر أكبر 3 شركات طيران بـ الصين في 2022

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
14 مليار يورو خسائر أكبر 3 شركات طيران بـ الصين في 2022
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أبرز 3 شركات طيران في الصين، السنة الماضية، أكثر من 14 مليار يورو من الخسائر بسبب آثار سياسة صفر كوفيد على السوق الداخلي الهائل والقيود على السفر الى الخارج، حيث طبقت بكين على مدى حوالى ثلاث سنوات سياسة صحية مشددة جدًا لمكافحة وباء كوفيد-19 مع فرض فحوصات بي سي آر وإغلاق وقيود على السفر.

من جانب آخر، أغلقت البلاد عمليًا حدودها بين عامي 2020 و2023 ولم يعد بإمكان الصينيين التوجه الى الخارج إلا في حال وجود سبب وجيه؛ لذلك تراجعت حركة الطيران بين الصين والخارج الى حد كبير.

14 مليار يورو خسائر أكبر 3 شركات طيران بـ الصين في 2022 (1)

خسائر متزايدة

وفي هذا الإطار، زادت خسائر شركة تشاينا ايسترن ايرلاينز بثلاثة أضعاف السنة الماضية وبلغت 37.4 مليار يوان (4.9 مليار يورو) كما أعلن ثاني ناقل صيني من حيث عدد الركاب الخميس.

وفي ربيع 2022، فرض إغلاق لمدة شهرين في شنغهاي ما أدى الى توقف مطاري العاصمة الاقتصادية للصين حيث يوجد مقر تشاينا ايسترن، عن العمل بشكل كامل تقريبا، كما شهدت الشركة في مارس الماضي أسوأ كارثة جوية في الصين منذ 1994 ما وجه ضربة لصورة الشركة، فقد سقطت إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 في جنوب الصين ما أدى الى مقتل 132 شخصا كانوا على متنها، ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الحادث.

14 مليار يورو خسائر أكبر 3 شركات طيران بـ الصين في 2022 (1)

من جهتها، أعلنت شركة اير تشاينا، الناقل الجوي الصيني الأبرز، عن خسائر تصل إلى ضعفي ما كانت عليه في 2021، بلغت 38.6 مليار يوان (5.1 مليار يورو) على مدى سنة 2022 مقابل 16.6 مليار يوان قبل سنة.

من جهتها، أعلنت شركة تشاينا ساوثرن ايرلاينز، أكبر شركة في آسيا من حيث حجم أسطولها، عن خسائر بقيمة 32.6 مليار يوان (4.3 مليار يورو)، وكانت بلغت قبل سنة 12.1 مليار يوان.

رحلات ضعيفة وأسعار مرتفعة

وبعد ثلاث سنوات من القيود، استأنفت الصين أخيرًا في منتصف مارس إصدار تأشيرات سياحية للأجانب فيما بات بإمكان المواطنين الصينيين مجددًا مغادرة البلاد للسياحة منذ يناير، لكن عدد الرحلات الدولية يبقى ضعيفًا في الوقت الراهن والأسعار مرتفعة جدًا.

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