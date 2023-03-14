14 وظيفة شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول مراقبة المشتريات الإستراتيجية.
– أخصائي مراقبة المشتريات الإستراتيجية (عدد وظيفتين).
– مدير مراقبة المشتريات الإستراتيجية.
– أخصائي أول الشراكات الوطنية.
– مدير تطوير الأعمال (عدد وظيفتين).
– أخصائي تطوير الأعمال.
– أخصائي أول تطوير الأعمال.
– أخصائي مراقبة المحتوى المحلي.
– أخصائي أول مراقبة الاتفاقيات.
– مدير تدقيق المحتوى المحلي.
– أخصائي شؤون مجلس الإدارة.
– مدير أول الشراكات الوطنية.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)