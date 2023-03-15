15 سنة سجن وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالأشخاص

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شددت النيابة العامة، تحذيراتها من خطورة التسول واستغلال الأشخاص في التسول.
وقالت النيابة العامة عبر موقع تويتر: يحظر بأي شكل من الأشكال الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول.
وتابعت: إن هذه الممارسات والأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وبحسب ما ذكرت النيابة العامة، عقوبة التورط في هذه الأفعال تشمل السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.