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أطلقته جاليات البديعة الدعوية

156 طالبًا وطالبة يلتحقون ببرنامج تعلم العربية ضمن مشروع “أسلمت فعلمني”

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
156 طالبًا وطالبة يلتحقون ببرنامج تعلم العربية ضمن مشروع “أسلمت فعلمني”
المواطن - فريق التحرير

أطلقت جمعية الدعوة وتوعية الجاليات في البديعة – غرب العاصمة الرياض برنامج “تعلم اللغة العربية” ضمن مشروع “أسلمت فعلمني” الذي يعد أحد أهم البرامج التعليمية الموجهة للمسلمين الجدد في المملكة.

وقال المدير التنفيذي للجمعية الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد إن الكثير من أبناء الجاليات المقيمين على أرض هذه البلاد المباركة والذي يقدر عددهم بأكثر من 9 ملايين مقيم وينتمون لأكثر من 160 دولة حول العالم، لا يتحدثون اللغة العربية ويرغبون في تعلمها وتعليمها لأولادهم على أصولها الفصيحة ليتحدثوا مع أهلها بشكل طبيعي، موضحا أن الجمعية سعت من خلال مشروع “أسلمت فعلمني” على إدراج هذا البرنامج لتحقيق الفائدة المرجوة.

برنامج تعلم العربية

وأضاف أن المشروع يهدف إلى نشر لغة القرآن الكريم بين الشعوب الإسلامية، وزيادة المتحدثين باللغة العربية، وتحقيق رغبة أبناء الجاليات غير العرب المتشوقين والمهتمين بتعلم اللغة العربية من مصادرها وفي مهبط الوحي، موضحا أن الفهم الصحيح للدين الإسلامي ينحصر في تعلم اللغة العربية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يُفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

وأوضح الشيخ الرشيد أن الطلاب الملتحقين حاليا في البرنامج يبلغ عددهم 156 طالباً وطالبة يدرسون خلال عمر البرنامج المقدر بسنتين دراسيتين بواقع 4 مستويات (4 فصول دراسية) بواقع يومين دراسيين في الأسبوع بإجمالي عدد ساعات يقدر بـ 256 ساعة دراسية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب في المستوى الأول والثاني من البرنامج بلغ 103 طلاب، فيما بلغ عدد الطالبات في المستوى الأول والثاني 53 طالبة.

مشروع أسلمت فعلمني

وأشار إلى أن البرنامج اختار أفضل المعلمين والمعلمات الماهرين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لتولي مهمة تعليم هؤلاء الطلاب والطالبات اللغة العربية، مشيرا إلى أن تدريس هذا البرنامج سيكون من خلال المنصة الإلكترونية للمشروع.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية أن برامج ومشاريع وأنشطة الجمعية تحظى بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ورعاية من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبمتابعة من مجلس إدارة الجمعية أسوة بمشاريع الجمعيات الأخرى، مشيرا إلى أن برنامج “أسلمت فعلمني” ساهم طيلة 22 عاما في تخريج أكثر من 62 ألف طالب وطالبة من 48 دولة حول العالم، داعيا في الوقت ذاته الراغبين في التعرف على مشاريع ومناشط الجمعية الدخول على متجر الجمعية من خلال الرابط: store.dawabadeea.org

يذكر أن عدد طلاب الدورة 45 من برنامج أسلمت فعلمني الذي أنطلق مطلع العام الدراسي الحالي 2022-2023م بلغ 3710 طلاب وطالبات، منهم 2084 طالباً وطالبة يدرسون في المستويات الأولى فيما تبلغ عدد اللغات التي يدرس بها الطلاب في المشروع 11 لغة.

 

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