Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار Icon 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان Icon مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره Icon منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان Icon وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية Icon إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال Icon صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان Icon المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% Icon عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

علنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير قدرات سلسلة التوريد (الرياض).

– مدير المشتريات (الرياض).

– مدير للمنتجات والسلامة (الرياض).

– مدير هندسة النظم/ المتطلبات والتكوينات (الرياض).

– فني إلكتروني/ الملاحة (الدمام).

– مدرب التوريد/ الدعم اللوجستي (الظهران).

– مدرب صيانة الأسلحة (الظهران).

– مستشار إدارة الأسطول/ التورنادو (الظهران).

– مدرب تقني/ صيانة المعدات الأرضية (الظهران).

– مهندس المقاييس (الظهران).

– مدرب تقني/ إلكترونيات الطيران (الظهران).

– رئيس التدريب الفني (الظهران).

– مدرب معدات القياس (الظهران).

– مدرب الصواريخ (الظهران).

– مدرب تقني/ معدات المعايرة (الظهران).

– مدير العلاقات العامة والاتصالات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة
العالم

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة

العالم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان
السعودية اليوم

الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان

السعودية اليوم
القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى...

أخبار رئيسية
إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني الرياض يتدخل
السعودية اليوم

إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني...

السعودية اليوم
خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام
تكنولوجيا

خلل في سناب شات يحول حسابك من...

تكنولوجيا
عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا
العالم

عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا

العالم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية