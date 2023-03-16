16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

علنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير قدرات سلسلة التوريد (الرياض).

– مدير المشتريات (الرياض).

– مدير للمنتجات والسلامة (الرياض).

– مدير هندسة النظم/ المتطلبات والتكوينات (الرياض).

– فني إلكتروني/ الملاحة (الدمام).

– مدرب التوريد/ الدعم اللوجستي (الظهران).

– مدرب صيانة الأسلحة (الظهران).

– مستشار إدارة الأسطول/ التورنادو (الظهران).

– مدرب تقني/ صيانة المعدات الأرضية (الظهران).

– مهندس المقاييس (الظهران).

– مدرب تقني/ إلكترونيات الطيران (الظهران).

– رئيس التدريب الفني (الظهران).

– مدرب معدات القياس (الظهران).

– مدرب الصواريخ (الظهران).

– مدرب تقني/ معدات المعايرة (الظهران).

– مدير العلاقات العامة والاتصالات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)