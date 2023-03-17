17 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي العناية المركزة للبالغين.

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.

– مساعد مسعف طوارئ.

– أخصائي طب الأسرة.

– طبيب رعاية أولية.

– طبيب أطفال عام.

– طبيب أطفال رعاية أولية.

– طبيب أمراض جلدية.

– منسق الحالة.

– ممرض أول/ رعاية القلب.

– أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية.

– طبيب جراحة القلب.

– ممرض أول/ الرعاية الطبية الجراحية.

– ممرض أول/ غسيل الكلى.

– ممرض أول/ عناية مركزة لحديثي الولادة.

– ممرض أول/ العيادات الخارجية.

– طبيب تخدير.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)