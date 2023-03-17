الإصابة تحرم نيمار من المشاركة في 104 مباراة مع باريس سان جيرمان! أكثر من 13 ألف كادر بشري لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان اللقطات الأولى لخروج قطار عن مساره وأنباء عن قتلى ومصابين بمصر وظائف شاغرة في البنك الإسلامي انبهار مواطن بالصيدليات الذكية: الحمد لله أننا سعوديون سلطان خميس: إيقاف مجاملة هيثم عسيري ساهمت في فوز الأهلي وظائف شاغرة بشركة بوبا للتأمين 17 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي منفذو جرائم متنوعة سقطوا في قبضة الأمن مفطح بلاستيك ورد فعل الضيوف صدمة
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي العناية المركزة للبالغين.
– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.
– مساعد مسعف طوارئ.
– أخصائي طب الأسرة.
– طبيب رعاية أولية.
– طبيب أطفال عام.
– طبيب أطفال رعاية أولية.
– طبيب أمراض جلدية.
– منسق الحالة.
– ممرض أول/ رعاية القلب.
– أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية.
– طبيب جراحة القلب.
– ممرض أول/ الرعاية الطبية الجراحية.
– ممرض أول/ غسيل الكلى.
– ممرض أول/ عناية مركزة لحديثي الولادة.
– ممرض أول/ العيادات الخارجية.
– طبيب تخدير.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)