Icon

الإصابة تحرم نيمار من المشاركة في 104 مباراة مع باريس سان جيرمان! Icon أكثر من 13 ألف كادر بشري لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان Icon اللقطات الأولى لخروج قطار عن مساره وأنباء عن قتلى ومصابين بمصر Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon انبهار مواطن بالصيدليات الذكية: الحمد لله أننا سعوديون Icon سلطان خميس: إيقاف مجاملة هيثم عسيري ساهمت في فوز الأهلي Icon وظائف شاغرة بشركة بوبا للتأمين Icon 17 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon منفذو جرائم متنوعة سقطوا في قبضة الأمن Icon مفطح بلاستيك ورد فعل الضيوف صدمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

17 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
17 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي العناية المركزة للبالغين.

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.

– مساعد مسعف طوارئ.

– أخصائي طب الأسرة.

– طبيب رعاية أولية.

– طبيب أطفال عام.

– طبيب أطفال رعاية أولية.

– طبيب أمراض جلدية.

– منسق الحالة.

– ممرض أول/ رعاية القلب.

– أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية.

– طبيب جراحة القلب.

– ممرض أول/ الرعاية الطبية الجراحية.

– ممرض أول/ غسيل الكلى.

– ممرض أول/ عناية مركزة لحديثي الولادة.

– ممرض أول/ العيادات الخارجية.

– طبيب تخدير.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز
الرياضة

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز

الرياضة
أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه
مشاهير

أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم...

مشاهير
وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784
غرائب

وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم...

غرائب
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية
العالم

مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات...

العالم
نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية
الرياضة

نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية...

الرياضة
قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل
السعودية اليوم

قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض...

السعودية اليوم
توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس
السعودية اليوم

توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار...

السعودية اليوم