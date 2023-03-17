17.2 مليون ريال خسائر مجموعة فتيحي في 2022

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أن تحقيق خسارة خلال العام المالي 2022 مقارنة بتحقيق ربح خلال العام السابق بشكل رئيس يعود إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال خلال 2021 غير متكررة خلال العام الحالي، تحقيق خسارة من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بمبلغ 24.8 مليون ريال.
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|43,820,574
|219,247,617
|-80.01
|إجمالي الربح (الخسارة)
|9,897,895
|171,546,654
|-94.23
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-13,938,818
|141,809,528
|–
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-17,244,535
|149,638,380
|–
|إجمالي الدخل الشامل
|-47,247,386
|181,030,654
|–
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|460,284,584
|507,531,970
|-9.31
|ربحية (خسارة) السهم
|-0.63
|3.23