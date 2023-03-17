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17.2 مليون ريال خسائر مجموعة فتيحي في 2022

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
17.2 مليون ريال خسائر مجموعة فتيحي في 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت “مجموعة فتيحي القابضة” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت خسائر بلغت 17.2 مليون ريال مقابل أرباح 149.6 مليون ريال عن العام المالي من 2021.

سبب تسجيل الخسائر

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أن تحقيق خسارة خلال العام المالي 2022 مقارنة بتحقيق ربح خلال العام السابق بشكل رئيس يعود إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال خلال 2021 غير متكررة خلال العام الحالي، تحقيق خسارة من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بمبلغ 24.8 مليون ريال.

بند العام الحالي العام الماضي التغير%
المبيعات/الإيرادات 43,820,574 219,247,617 -80.01
إجمالي الربح (الخسارة) 9,897,895 171,546,654 -94.23
الربح (الخسارة) التشغيلي -13,938,818 141,809,528
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -17,244,535 149,638,380
إجمالي الدخل الشامل -47,247,386 181,030,654
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 460,284,584 507,531,970 -9.31
ربحية (خسارة) السهم -0.63 3.23
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