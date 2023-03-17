17.2 مليون ريال خسائر مجموعة فتيحي في 2022

أعلنت “مجموعة فتيحي القابضة” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت خسائر بلغت 17.2 مليون ريال مقابل أرباح 149.6 مليون ريال عن العام المالي من 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أن تحقيق خسارة خلال العام المالي 2022 مقارنة بتحقيق ربح خلال العام السابق بشكل رئيس يعود إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال خلال 2021 غير متكررة خلال العام الحالي، تحقيق خسارة من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بمبلغ 24.8 مليون ريال.