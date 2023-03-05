170 متحدثًا يحفزون رواد الأعمال بتجارب ثرية على مسرح Biban Talks

يتحدَّث أكثر من 170 متخصصاً على مسرح Biban Talks، إحدى فعاليات ملتقى بيبان 23؛ لإثراء تجارب رواد الأعمال والزوار والمهتمين في مختلف المجالات، وذلك خلال الملتقى الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

تنمية الشغف

ويأتي ذلك بهدف تنمية الشغف لدى رواد الأعمال، وإبراز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المشهورة بريادة الأعمال، واستعراض أهم المجالات وقطاعات الاستثمار في المملكة، وتقريب دور ريادة الأعمال للمجتمع والمهتمين والمتخصصين.

وتستهدف الفعالية رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بريادة الأعمال، كما تناقش عدداً من الموضوعات في مجالات البيئة، والإعلام، والسياحة، والرياضة، والتجزئة، والتعليم، والمالية، والتمويل، والاستثمار.

فعالية المسرح

وتسلّط فعالية مسرح Biban Talks الذي يتسع لأكثر من 150 شخصاً الضوء على عدد من الركائز الأساسية لمقومات المنشآت التجارية، كما يتيح الفرصة للشباب والفتيات لتعزيز فرص النجاح، والإسهام في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ورواد الأعمال في المنطقة، بضرورة تنمية أعمالهم التجارية وتطويرها.

ويثري بيبان 23 قدرات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب تحفيز أصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، وتوفير بيئة محفزة تتيح لرواد الأعمال الاطلاع على آخر المستجدات عالمياً، مع حثهم على تبنّي التقنية وثقافة الابتكار؛ لجذب أفكار ريادية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والدولي.