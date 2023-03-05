Icon

مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة Icon طريقة تحديث البيانات في نظام فارس Icon تأثير إضافة الحساب البنكي للزوجة بـ حساب المواطن Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة شمال العقيق Icon الغذاء والدواء توضح تأثير استخدام الجوال على السماعات الطبية Icon جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع قادة إفريقيا Icon ارتفاع أرباح شركة علم بنسبة 64% بنهاية 2022 Icon 170 متحدثًا يحفزون رواد الأعمال بتجارب ثرية على مسرح Biban Talks Icon 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير Icon هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إحدى فعاليات ملتقى بيبان 23 خلال الفترة من 9 لـ 13 مارس الجاري

170 متحدثًا يحفزون رواد الأعمال بتجارب ثرية على مسرح Biban Talks

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
170 متحدثًا يحفزون رواد الأعمال بتجارب ثرية على مسرح Biban Talks
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يتحدَّث أكثر من 170 متخصصاً على مسرح Biban Talks، إحدى فعاليات ملتقى بيبان 23؛ لإثراء تجارب رواد الأعمال والزوار والمهتمين في مختلف المجالات، وذلك خلال الملتقى الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

تنمية الشغف

ويأتي ذلك بهدف تنمية الشغف لدى رواد الأعمال، وإبراز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المشهورة بريادة الأعمال، واستعراض أهم المجالات وقطاعات الاستثمار في المملكة، وتقريب دور ريادة الأعمال للمجتمع والمهتمين والمتخصصين.

وتستهدف الفعالية رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بريادة الأعمال، كما تناقش عدداً من الموضوعات في مجالات البيئة، والإعلام، والسياحة، والرياضة، والتجزئة، والتعليم، والمالية، والتمويل، والاستثمار.

فعالية المسرح

وتسلّط فعالية مسرح Biban Talks الذي يتسع لأكثر من 150 شخصاً الضوء على عدد من الركائز الأساسية لمقومات المنشآت التجارية، كما يتيح الفرصة للشباب والفتيات لتعزيز فرص النجاح، والإسهام في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ورواد الأعمال في المنطقة، بضرورة تنمية أعمالهم التجارية وتطويرها.

ويثري بيبان 23 قدرات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب تحفيز أصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، وتوفير بيئة محفزة تتيح لرواد الأعمال الاطلاع على آخر المستجدات عالمياً، مع حثهم على تبنّي التقنية وثقافة الابتكار؛ لجذب أفكار ريادية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
الرياضة

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة...

الرياضة
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
الرياضة

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر...

الرياضة
الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين
السوق

الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين

السوق
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
السعودية اليوم

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
أخبار رئيسية

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417...

أخبار رئيسية