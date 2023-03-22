177.7 مليون ريال أرباح العبيكان للزجاج في 2022

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة لارتفاع الطلب وتوسع الشركة في أسواق جديدة وانخفاض تكاليف التمويل وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|502.18
|463.24
|8.41
|إجمالي الربح (الخسارة)
|256.2
|251.45
|1.89
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|189.18
|185.77
|1.83
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|177.65
|173.68
|2.29
|إجمالي الدخل الشامل
|166.05
|174.08
|-4.61
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|535.86
|417.81
|28.25
|ربحية (خسارة) السهم
|7.4
|7.24