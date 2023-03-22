177.7 مليون ريال أرباح العبيكان للزجاج في 2022

أعلنت “شركة العبيكان للزجاج” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 177.7 مليون ريال مقابل أرباح 173.7 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بارتفاع 2.3 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة لارتفاع الطلب وتوسع الشركة في أسواق جديدة وانخفاض تكاليف التمويل وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع.