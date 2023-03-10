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لمساعدتهم في أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر

180 موظفًا لجودة التوعية الميدانية والرقمية بالمسجد الحرام

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
180 موظفًا لجودة التوعية الميدانية والرقمية بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة شؤون التوعية الميدانية جهودها التوعوية الميدانية بالمسجد الحرام اليوم الجمعة، حيث سخرت كافة طاقاتها البشرية والتقنية لتقديم البرامج التوعوية الرقمية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكزها الرقمية وشاشاتها التفاعلية بما يحقق صحة أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ويثري تجربتهم ويعزز من تعظيم المسجد الحرام.

180 موظفًا

وتقدم وكالة شؤون التوعية الميدانية خدماتها عبر أكثر من (١٨٠) موظفًا ميدانيًا مؤهلًا لتنفيذ الخدمات التوعوية الميدانية بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية ومن ذلك تأمين المراكز التوعوية بالمحتوى التوعوي الرقمي والورقي والتأكد من جاهزيتها بالمحتوى التوعوي إضافة إلى مواصلة مهام توعية الزوار وحثهم على الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمور عباداتهم وتوجيههم داخل الحجر وتنظيم الصفوف ومساندة الإدارات المختصة وتغطية كافة مواقع صحن المطاف والصفا والمروة.

تكثيف الفعاليات

وتتولى الوكالة توزيع الكتيبات والمطويات ونشر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه الزوار عن بعض الأخطاء الشرعية، ونشر الإصدارات الرقمية التوعوية المزودة بخاصية الترميز الالكتروني عن طريق مراكز التوعية الرقمية بلغات عالمية، وتأمين المراكز التوعوية بالكتيبات والمطويات كما تقوم كفاءات متخصصة من الوكالة بتكثيف عدد المطوفين وتوزيعهم على مداخل المطاف في جميع المشايات الفعالة كذلك تفعيل برنامج تبيان ودلالة الذي يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ميدانية لقاصدي المسجد الحرام بمشاركة المطوفين.

تأتي هذه البرامج وتُعنى بمتابعة حثيثة ومستمرة من وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية بالمسجد الحرام إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين.

 

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